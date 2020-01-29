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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : اعتماد الجوازات الصادرة من صنعاء بعد أن كان ممنوعاً تداوله لهذا السبب..!؟ - (تفاصيل)

اعلنت الحكومة اليمنية والتحالف العربي عن بدء تسيير رحلات جوية للحالات المرضية المستعصية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.

ومع فتح مطار صنعاء امام الرحلات الجوية تلقت شبكة "أبابيل نت" من متابعيها استفسارات عن الجوازات المعتمدة للسفر من مطار صنعاء، متسائلين هل اصبحت الجوازات الصادرة من صنعاء معتمدة للسفر.

بدورها توجه شبكة "أبابيل نت" للحكومة اليمنية وقيادة التحالف العربي " هل اصبحت الجوازات الصادرة من صنعاء مقبولة".

وكانت الحكومة الشرعية قد الغت التعامل مع الجوازات الصادرة من العاصمة صنعاء من بعد تاريخ 1 يناير 2016م.

واعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت مساء الاثنين عن انطلاق جسر الاخلاء الجوي (طائرات الرحمه) لنقل المرضى والحالات العلاجيه المستعصية من اليمن الى جمهوريه مصر العربية والمملكة الأرردنيه الهاشمية دون أن تحدد اسم المطار الذي سيستخدم لتسيير الرحلات. جديد اب برس : Advertisements

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