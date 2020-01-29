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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. محافظ مأرب يصدم الميليشيات ويظهر في احدى أهم مناطق مأرب واحد كبار مشائخ المحافظة يقدم على تصرف أذهل الجميع بعد عودته لمنزله

في تطور مهم يوضح سير المعارك الجارية شرق العاصمة صنعاء وفي صفعة لميليشيات تحالف العدوان السعودي الامريكي تفقد محافظ مأرب علي محمد طعيمان والشيخ حمد بن راكان الشريف اليوم أحوال المقاتلين في جبهة نهم ومديرية مجزر .

واطلعا خلال الزيارة ومعهم وكيلا المحافظة عبدالله بن صالح بن عمر وعادل الشريف ومشرف المحافظة عبدالغني جبران، ومدير فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية عبدالخالق الشريف وعددا من المشائخ والشخصيات الإجتماعية على الإنتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهتي نهم ومجزر ومستجدات العمليات العسكرية الميدانية .

جديد اب برس :

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وأشادا بما تحقق من انتصارات كبيرة وماتم تحريره من مواقع ومناطق استراتيجية ، منوهين بتضحيات المقاتلين الأبطال واستبسالهم دفاعا عن الوطن وعزته واستقلاله .

وأكدا ان أبناء محافظة مأرب يقفون الى جانب الجيش واللجان الشعبية في خوض معركة الشرف والبطولة، ومستعدون لتقديم الغالي والنفيس في سبيل تحرير كامل تراب المحافظة والوطن من دنس الغزاة ومرتزقتهم .

واستمع طعيمان وراكان إلى هموم وقضايا المواطنين في مديرية مجزر ، داعين جميع أبناء المديرية للعودة الى مناطقهم وتطبيع الأوضاع العامة وتفعيل المشاريع الخدمية والتنموية بما يخفف من معاناة المواطنين .

وعقدوا صلح قبلي بين أبناء مديرية مجزر لمدة عام ، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتقوية الجبهة الداخلية المواجهة للعدوان ومرتزقته .

كما زارا مدينة براقش التأريخية ، واطلعوا على حجم الأضرار الكبيرة التي طالت المدينة الأثرية وسورها القديم جراء غارات العدوان السعودي الأمريكي ، وكذا ماتعرضت له الآثار والمقتنيات والتحف القديمة من عمليات نهب واسعة من قبل مرتزقة العدوان .

ووجه المحافظ طعيمان بالمحافظة على المدينة التأريخية وحمايتها ، لحين تتمكن الجهات المختصة من القيام باعمال الترميم اللازمة وبما يعيد للمدينة رونقها الجمالي .

ودعا المحافظ قبائل مأرب جميعا إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة وخصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان والتي تعرضت لعمليات نهب .