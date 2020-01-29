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عاجل: طيران التحالف يشن غارة عنيفة على العاصمة صنعاء ” المكان المستهدف”

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: طيران التحالف يشن غارة عنيفة على العاصمة صنعاء ” المكان المستهدف”

شن طيران العدوان السعودي الامريكي قبل قليل غارة على العاصمة صنعاء، استهدفت احدى المناطق السكنية بأمانة العاصمة.

مصادر قالت ان الغارة استهدفت منطقة جنوب غرب العاصمة صنعاء، فيما لم يكشف عن نتائج الغارة حتى الان.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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