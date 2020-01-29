شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إعلان حالة الطوارئ .. وفاة رئيس عربي قبل قليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أنباء عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك على نطاق واسع للمرة الأولى منذ دخوله مستشفى الجلاء العسكري يوم الثلاثاء الماضي، بعدما شهد المستشفى تحركات غير عادية.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية، أن مستشفى الجلاء العسكري شهدت منذ الصباح الباكر حالة طوارئ حادة وقامت الإدارة بمنع الأطباء غير المختصين بحالته وجميع العاملين في المستشفى من الصعود إلى الجناح الذي يتواجد فيه الرئيس مبارك.

وأكدت، أن إدارة المستشفى جلبت عاملين لعمل ”كرافان“ حول الجناح الخاص بالرئيس الأسبق ليكون مستقلا بذاته، وتم الإعلان عن منع الزيارة نهائيا عنه.

أنباء عن وفاة الرئيس المصري

من جهته، نفى محامي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، فريد الديب، الأنباء المتداولة عن وفاة مبارك.

وقال الديب في تصريحات خاصة لصحيفة “الوطن”، إن “مبارك بصحة جيدة ويتماثل للشفاء من الوعكة الصحية الأخيرة”.

وكشف الديب أنه “كان في زيارة منذ قليل للرئيس الأسبق”.

وأكد أن “الوضع الصحي لمبارك جيد جدا وسيظل تحت الرعاية الطبية، بعض الوقت”.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من العائلة، قوله، إن “العملية التي خضع لها الرئيس الأسبق كانت دقيقة للغاية، وأنه ما زال يعاني من آثارها بحكم السن”.

وأكد المصدر أن “الرئيس الأسبق مدرك تماما لما يدور حوله، مشيرا إلى أن زوجته سوزان مبارك هي من تقوم على رعايته بنفسها، وأنها هي الآخرى بصحة جيدة”.

وكان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك قد أجرى عملية جراحية يوم الجمعة، كانت عبارة عن استئصال ”ورم“ في المعدة داخل مستشفى الجلاء العسكري التي دخلها الثلاثاء الماضي، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.