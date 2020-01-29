شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انفجار صنعاء العنيف يحصد عددا كبير من ارواح القيادات الحوثية .. ما الذي حدث قبل قليل..(تفاصيل حصرية وصور وردت الان) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هز انفجارا عنيفا في الساعات المتأخرة من اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. وقالت مصادر مطلعة إن انفجارا عنيفا هز الأحياء الشمالية للعاصمة صنعاء. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عـــــاجـــــل : إعلان حالة الطوارئ .. وفاة رئيس عربي قبل قليل • مذيعة MBC "لجين عمران" تحول شكلها من عجوز في سن الخمسين إلى فتاة مثيرة بالعشرينات ..شاهدو كيف اصبحت .."فيديو وصور" Advertisements • الفنانة المصرية غادة عبدالرزاق تقع بالمحضور .. عدسة محترفة تقتحم غرفة نومها وتصطادها وهي بين احضان فنان شهير .. شاهد الفيديو • وداعاً لكل المنشطات الجنسية .. ملعقة واحدة يومياً من هذة الوصفة البسيطة تجعلك فحلاً كألثور حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام ..شاهد --------------------------------- وأضافت المصادر إن الإنفجار نتيجة فشل الحوثيين في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مناطق سيطرة الشرعية. وذكرت المصادر أن انفجار الصاروخ الباليستي في موضع الإطلاق أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة بينهم مهندسين وخبراء صواريخ.

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