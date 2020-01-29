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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. انفجارات عنيفة تشهدها العاصمة اليمنية صنعاء واللسن اللهب تتصاعد في السماء ومصادر تكشف تفاصيل ما حدث

هز انفجار عنيف أحياء العاصمة صنعاء قبل قليل.

وقال سكان محليون لـ " الخليج 365" إن انفجارًا هز مختلف أحياء العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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وردنا الان.. مصادر خاصة تكشف لـ" الخليج 365" عن سبب الانفجار الذي سمع دوية في العاصمة صنعاء

عاجل.. انفجارات عنيفة تشهدها العاصمة اليمنية صنعاء واللسن اللهب تتصاعد في السماء ومصادر تكشف تفاصيل ما حدث

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وأوضحت المصادر أن الانفجار ناتج عن إطلاق صاروخ من قبل مليشيا الحوثي استهدفت من خلاله مدينة مارب.

وقالت مصادر متطابقة إن الصاروخ الحوثي سقط في أحد الأحياء السكنية شمالي العاصمة صنعاء.

ولم يتسنَّ لـ"الخليج 365" الحصول على تفاصيل أكثر حول الحادثة.