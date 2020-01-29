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صنعاء - ياسمين الخيامي - آخر مستجدات معارك الجوف واين تدور المواجهات وطبيعة الوضع العسكري لقوات الشرعية ومليشيات الحوثي «ومصرع هذا القيادي البارز يكشف الطرف المنتصر

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