مقتل سبعة حوثيين بينهم قيادي بقصف مدفعي للقوات الحكومية غرب تعز 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قُتل سبعة من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، بقصف مدفعي للقوات الحكومية غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن. وأفادت مصادر عسكرية بمقتل القيادي في مليشيات الحوثي المكنى بـ "أبو تراب" و6 عناصر آخرين في محيط جبل هان إثر قصف مدفعي للجيش. وأشارت المصادر إلى استمرار المواجهات بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي غربي المدينة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على تباب إستراتيجية غرب تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.



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