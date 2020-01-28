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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مصرع 19 مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الساقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
لقي ما لا يقل عن 19 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم وأصيب آخرون، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة الساقية بمحافظة الجوف.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، أوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان أبطال الجيش الوطني استدرجوا مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي إلى أحد الشعاب في جبهة الساقية شمالي جبال يام في ساعات الصباح الأولى وأوقعوا منهم 19 قتيلاً وعدداً من الجرحى.
وأشار الى أن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي وغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات وتجمعات للميليشيا.. مؤكداً أن الغارات أسفرت عن تدمير عربة بي ام بي وسقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا.
وأكد المصدر ان ميليشيا الحوثي تكبّدت خسائر فادحة خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة الجوف خلال الأيام الماضية، والتي تفوق عن 80 قتيلاً وعشرات الجرحى.
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