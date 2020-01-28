شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : وزير الدفاع يعلن من الخطوط الامامية لجبهات القتال انطلاق معركة حاسمة ضد الحوثيين .. في نهم والجوف والزحف نحو العاصمة (شاهدصور وتفاصيل ساخنة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قوات الجيش تحقق انتصارات نوعية في جبهة نهم .. ويستعيد عدد من المواقع (الاسماء والتفاصيل) عاجل دقت ساعة الصفر : اللواء سلطان العرادة يعلن جاهزية مارب للزحف نحو العاصمة صنعاء ويصارح الجميع بموقف السعودية من انطلاق عملية تحرير صنعاء اخيرآ أمريكا تعطي الضوء ألاخضر للشرعية للقضاء على الحوثي.. ووشنطن تبعث قائد القيادة المركزية الى السعودية وهذا ما وعد به الجنرال الأمريكي للرئيس هادي (تفاصيل حصرية) خبر سار بشان الجوازات الصادرة من العاصمة صنعاء

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