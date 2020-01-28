شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : تحليق مكثف ل طيران التحالف عقبة دوى انفجار قوي هز العاصمة صنعاء قبل قليل "المكان المستهدف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 11:38 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

دوى انفجار قوي هز العاصمة صنعاء قبل قليل ورافقه صوت طائرات التحالف. Advertisements ويأتي قصف العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بعد توقف دام لفترة طويلة عن تحليق الطائرات وقصفها للعاصمة صنعاء. ولم يتم تحديد المكان المستهدف بالضبط ولكن شهود عيان قالوا أنه استهدف منطقة في شمال العاصمة ما بين الحصبة وحي الجراف وحي التلفزيون.



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