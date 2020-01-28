شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : قبائل مديرية" الخلق " في الجوف تطرد الجيش الوطني وتسلم المديرية للحوثي بلا قتال والسبب ..مفاجأة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 11:15 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تمكنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم ، من إحكام قبضتها على مديرية الخلق بمحافظة الجوف.

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وبحسب مصادر فقد خسرت قوات الجيش في مديرية الخلق مواقعها، واضطرت إلى التراجع باتجاه المتون.

وأضافت المصادر أن الانسحاب بعد طلب القبائل قوات الجيش الخروج من المديرية وتجنيب مناطقها الدمار والقتال.

هذا وتشهد مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، انحسارا لقوات الجيش، نتيجة لافتقارها للأسلحة العسكرية الثقيلة، حيث تحاصر مليشيا الحوثي المدينة من 3 جهات بينما تتحصن قوات الجيش في عدد من المنازل والمباني الحكومية في الشارع العام.

