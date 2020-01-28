وردنا الآن : اعلان تاريخي "فتح وحماس معا في وجه مؤامرة "صفقة القرن " وعباس يفاجئ الجميع "القدس ليست للبيع وصفقتكم المؤامرة لن تمر" تبا ل ترامب !!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 10:39 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل قليل رفض السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني حطة " ترمب" للسلام . واكد عباس ان القدس ليست للبيع وصفقتكم المؤامرة لن تمر .

وفي أول رد فعل ايجابي اجرى رئيس السلطة الوطنية في غزة " هنية " اتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد فيه استعداد حركة حماس للتوحد مع حركة فتح لمواجهة مؤامرة " صفقة القرن" التي تصادر حق الشعب الفلسطيني في اراضية .



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