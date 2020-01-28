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عدن - ياسمين التهامي - عاجــل.. هذا ما يحدث في العاصمة صنعاء (شاهد)

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي، سير أداء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وبرامجها التطويرية.

جديد اب برس :

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وفي الاجتماع الذي ضم مدير الهيئة الدكتور إبراهيم المؤيد ومسئولي وكوادر الهيئة، أكد نائب وزير الصناعة أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في تنفيذ المهام والأدوار الموكلة إليهم والتفاني في انجاز العمل الميداني للهيئة.

وحث على تبسيط وتسريع الإجراءات للقطاع الخاص ابتداءً من دخول الشحنة للمراكز الجمركية حتى خروج نتائج الفحص مع عدم التهاون بشأن الصحة والسلامة، سيما في الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.

وأشار الهاشمي إلى أن تلك الإجراءات تسهم في تحسين الخدماتا للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في ما يتعرض له الوطن من عدوان .. مؤكدا ضرورة تشكيل فريق لمعالجة الإشكاليات التي تواجه المنافذ الجمركية إضافة إلى تشكيل فريق بالهيئة لمراجعة القوانين والتشريعات المواكبة للتطورات.

وأعلن نائب وزير الصناعة عن تشكيل لجنة التظلمات لحل الإشكاليات التي تحصل بين الهيئة والقطاع الخاص تدشينا لمرحلة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذا لما جاء قي الرؤية الوطنية.

ونوه بدور الهيئة في الرقابة والضبط وإتلاف الكميات غير المطابقة للمواصفات وتعريض أصحابها للمسائلة القانونية، إلى جانب تسهيل أعمال التجار في مختلف الأنشطة التجارية.

من جهته أكد مدير الهيئة الحرص على صحة وسلامة المواطنين .. مشيراً إلى استمرار العمل لتحقيق أهداف الهيئة في حماية المستهلك.

وجدد الدكتور المؤيد التزام الهيئة بتقديم التسهيلات بما يضمن دخول السلع إلى البلاد وبما لا يتعارض مع صحة وسلامة المواطن.