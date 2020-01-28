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عدن - ياسمين التهامي - "رفضت معاشرته فقتلها".. القصة الكاملة لصبي اغتصب "جثة" زوجة أبيه

"جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها".. كانت مضمون بلاغ تلقاه أجهزة الأمن بالفيوم، وبالتحديد بمركز يوسف الصديق، وبمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف مدير أمن الفيوم، ومدير المباحث، وبدأت القوات في فحص ومعاينة مسرح الجريمة، وعقب وصول القوات، أظهرت المعاينة أن الجثة عثر عليها في غرفة نومها، وتبين وجود خدش أسفل عينها، وخدوش وجروح في مختلف أنحاء جسدها وأثار اغتصاب.

بدأ فريق البحث في فحص المترددين على المنزل، ومناقشة أولاد الزوج المقيمين بجوار منزل الضحية، وبدأت القوات في تفريغ الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، ومناقشة الشهود، حيث توصلت القوات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل زوج الضحية ويدعى "يوسف" 17 عاما، وذلك بعدما أدلى عدد من الشهود بأوصاف الشاب المشتبه به، بوجوده في مكان الواقعة وخروجه من منزل الضحية في وقت معاصر للجريمة، وجرى بإذن النيابة العامة القبض عليه، حيث جاء في مناظرة الجثة وتقرير الطب الشرعي المبدئي، أن الجاني قتل الضحية وعاشرها معاشرة الأزواج عقب موتها.

جديد اب برس :

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وجاء في محضر الشرطة أن المتهم اعترف بجريمته، قائلا إنه توجه إلى منزل زوجة والده لكي يراودها عن نفسها مستغلا غياب زوجها عن المنزل، إلا أنها حاولت طرده والاستغاثة بالجيران، مما دفعه لكتم أنفاسها حتى سقطت على الأرض في غرفة نومها جثة هامدة، ولم يكن يعرف بمقتلها واعتقد أنها مصابة بحالة إغماء، فقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

وأضاف المتهم قائلا: "بعد كده هربت من البيت وعرفت من أبويا إن هي ماتت وعرفت أن عاشرتها بعد ما ماتت، ومفيش ساعات لقيت نفسي أتقبض عليا، واعترفت بتفاصيل الواقعة".

ما جاء على لسان المتهم، جرى تحريره في محضر الواقعة، وجرى إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بعدما قام بتمثيل الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وعقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، وتحريات المباحث النهائية حول الواقعة، أصدرت النيابة قرارا بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة الطفل لكونه "حدث" لا يتعدى عمره الـ17 عاما.

وقضت محكمة جنايات الطفل بأبشواي، صباح أمس، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 15 عاما، لإدانته بقتل زوجة أبيه، والشروع في اغتصابها، في مارس الماضي، بمركز أبشواي بالفيوم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار يحيى زكريا مصطفى، وبعضوية المستشارين محمد محمود، ومحمد الطحاوي وإيهاب المنوفي، وسكرتارية سر عماد غايث.