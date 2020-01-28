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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. تفاصيل وفاة عروسين "ليلة الدخلة" أثناء الاستحمام

"180 دقيقة" هي المدة التي استغرقها عروسان داخلها شقتهما عقب الانتهاء من حفل زفافهما، قبل أن يلفظا أنفاسهما الأخيرة داخل حمام شقة الزوجية، بشارع السويس بمدينة القنطرة غرب، وكشف الفحص والتحري أن العروسان عثرا عليهما داخل حمام الشقة، وتبين أنهما كانا يقومان بالاستحمام.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المعاينة ومناظرة الجثث أثبت عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتبين سلامة منافذ الشقة والعثور على متعلقات العروسين داخل الشقة، وتبين من خلال الفحص أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة عقب دخولهما شقة الزوجية بـ3 ساعات.

جديد اب برس :

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وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت استدعاء أسرة العروسين لسماع أقوالهما حول الواقعة.

ذكرت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بتلقيه بلاغا عن مصرع عروسين ليلة زفافهما وهما: "سامح صديق شاكر"، 24 عاماً، و"ريموند رفعت عياد"، 24 عاماً، مقيمين بمنزلهما الكائن بمنطقة شارع السويس دائرة المركز، وذلك مختنقين داخل حمام منزلهما بسبب بخار المياه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان البلاغ، برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية، والعقيد ياسر عبدالرحيم مفتش مباحث القنطرة، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة ومعاونيه، وبفحص جثتي القتيلين تبين اختناق العروسين داخل حمام المنزل نتيجة بخار المياه.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى عاينت مكان الجثامين، وورد تقرير مفتش الصحة الذي أكد أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق ناتجة عن بخار المياه الساخنة، وقررت النيابة العامة تسليم الجثمانين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وصرحت بالدفن.