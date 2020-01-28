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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : تنفيذ لتوجيهات الرئيس .. قوات الجيش بدأت بالزحف نحو العاصمة

أعلن محافظ محافظة مارب سلطان العرادة اليوم الثلاثاء أنه قوات الشرعية ستزحف نحو صنعاء وتحررها من مليشيا الحوثي في إطار دفاعها عن الجمهورية والدولة الشرعية.

وأكد العرادة خلال الاجتماع الذي عقده مع مدراء عموم المديريات بالمحافظة عزم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح والجيش الوطني ومن خلفهم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على استكمال تحرير ما تبقى تحت مليشيا الحوثي وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، منوهاً أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام، وليس وارداً في أجندتها سوى احتياجها له لتحسين صورتها في الخارج بينما أفشلت كل فرص السلام والحلول.

وأوضح أن محافظة مأرب ستظل متمسكة وماضية في خطها الوطني في الدفاع عن الجمهورية والدولة، ودعم قوات الجيش الوطني من أجل الزحف إلى العاصمة صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة المخطوفة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، متطرقاً إلى أن الحوثي ليس لديه مشروع وطني وإنما ينفذ أجندة إيرانية وقد ظهر للجميع بجلاء عند مقتل قاسم سليماني من قبل الطيران الأمريكي حيث حولت العاصمة صنعاء إلى مدينة إيرانية بنشرها صور سليماني وخامنئي في كل مكان. جديد اب برس : Advertisements

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