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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 28-01-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 28-1-2020? عـــــاجل : طائرات التحالف تستهدف جنودها اثناء هروبهم من الجوف ( تفاصيل ) طائرات حربية سعودية تستهدف بأكثر من خمس غارات تجمعات مرتزقتها وأصابة ومقتل العشرات

أثناء هروبهم من من الجوف الى مارب

في التقدم الكبير للجيش اليمني واللجان الشعبية جديد اب برس : Advertisements

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