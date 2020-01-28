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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الحقيقه : العامري والزايدي في قمه جبل هيلان الإستراتيجي ومابعد هيلان

تفقد مدير مديرية صرواح مرعي العامري ومعه مسئول مؤسسة الشهداء عزيز الزايدي اليوم أحوال المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة هيلان محافظة مأرب . واطلع العامري والزايدي خلال الزيارة على مسرح العمليات العسكرية والإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته. جديد اب برس : Advertisements وأشاد بالبطولات والتضحيات التي يسطرها المرابطون دفاعا عن الوطن وأمنه واستقلاله. وكذب ادعاءات مرتزقة العدوان بالسيطرة على جبل هيلان الإستراتيجي .. مؤكدا أن تلك الشائعات تأتي بهدف التغطية على الهزائم التي تكبدوها في جبهتي نهم ومجزر. ونوه مدير مديرية صرواح بالصمود الأسطوري للجيش واللجان الشعبية في جبهة هيلان.

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