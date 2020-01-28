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عدن - ياسمين التهامي - جبال نهم ... تشهد اتفاقية تاريخية !

تاريخ اليمن منذ القدم وحتى وقتنا الراهن سجل حافة من الأحداث وقد خلدت اماكن ومناطق نتيجة لحدث هام حدث فيها فغير مسار التاريخ اليمني برمته .

وما اكثر تلك المناطق والمدن والجبال والوديان والسهول في اليمن والتي ارتبطت بقيام حضارات واحداث واتفاقيات ومواقف ومعارك دونها وسجلها التاريخ واصبحت جزء من حضارة وتاريخ الشعب اليمني.

جديد اب برس :

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نهم

نهم بكسر النون وسكون الهاء والميم بلاد في الشرق الشمالي من صنعاء على بعد 30 كيلومتر من العاصمة صنعاء وهي مديرية من مديريات محافظة صنعاء يحدها شمالا الجوف وبلاد سفيان وشرقا محافظة مأرب وجنوبا بني حشيش وخولان الطيال وغربا بلاد أرحب وبني الحارث . وينسب الاسم إلى دومان بن بكيل ونهم قبيلة من بكيل .

وادى كبير

الجوف كمنطقة جغرافية هي وادى كبير يمتد بين جبال نهم وأرحب جنوبا , وجبال برط شمالا . وبه سميت محافظة الجوف التي تقع شمال محافظة مأرب ويصب في الجوف عدة اودية أهمها وادي الخارد ومذاب وخبس وهران .

اتفاقية تاريخية

وقد ذكر الهمداني في كتابه ( صفة جزيرة العرب ) بلاد الجوف وهو منفهق من الأرض بين جبل نهم الشمالي الذي فيه (أنف اللوذ وأوبن) الجنوبي وهما جبلان يحملان هذا الاسم , وفي جبل أنف المنفذ الطبيعي للجوف اللوحة التاريخية المزبورة بالقلم المسند التي تشير إلى ابرام اتفاقية بين دولتي سبأ ومعين. التي ذكرها علماء الآثار.

وذكره الهمداني الجوف بأوديتها وقبائلها وآثارها ومدنها وأهمها مدينتي معين وبراقش . واستشهد بقول الشاعر مالك بن حريم :

سنحمى الجوف ما دامت معين بأسفله مقُابل عرُادا .

حملة جالوس

وادى الجوف من الوديان التي أقيم فيه قديما حضارة عظيمة بقيام دولة معين وشيدوا مدنا عديدة منها مدينة (قرناو) والتي اصبحت عاصمة لدولة المعينية في النصف الثاني من الالف الأول قبل الميلاد. وكذلك بكونها إحدى مدن القوافل على طريق اللبان الذي أزدهر كثيرا خلال الدولة المعينية . وفيما ذكر الدكتور محمد عبدالقادر با فقيه في كتابه ( تاريخ اليمن القديم ) إن مدن الجوف القديمة تعرضت لهجوم حملة الرومان بقيادة اليوس جالوس سنة 24 قبل الميلاد .

معركة يوم الرزم

وكان اكثر قبائل الجوف من قبيلة مراد قبل الإسلام , ويروى إن قبائل همدان استقلت بالجوف بعدما أرسلت مراد جيشا ضد بنى الحارث بن كعب فاستنجد بنو الحارث بهمدان فنشبت بينهم معركة عرفت بيوم الرزم , انهزمت فيها مراد ومنيت بخسارة كبيرة وقبيحة . وقبائل الجوف الأن من همدان الجوف وبنى نوف بطون دهمه بني دهم بن شاكر بن بكيل وغيرهم من بطون القبائل الأخرى, ويتصل بالجوف من ناحية الجنوب قبائل الجدعان من نهم .

مدينة هرم

اصبح يطلق عليها حاليا حزم الجوف تميز لها عن بقية المناطق الأخرى التي تحمل نفس الاسم . وهي مركز محافظة الجوف وشغلت موقع لمدينة قديمة كانت تعرف بمدينة (هرم ) القديمة . وتقع المدينة القديمة على مسافة نحو كيلو متر إلى الغرب من الحزم ويطلق على خرائبها ( خربة آل علي ) ومباني قرية آل علي مشيدة على أعالي جزء من المدينة القديمة , ولا تزال بوابة المدينة القديمة في حالة جيدة وبالمدينة معبدان , كما يوجد معبدان صغيران على حافة الجانب الشمالي . واغلب سكان مدينة الحزم هم قبائل همدان ومن فروعهم آل العراقي وآل علي وابن شريانن وآل القهقوة وابن عسكر وآل زامل وآل كثير والفقمان وآل مروان وأل عرفج وآل مرعي وآل حويل وآل عايض وآل وسعان وآل حمد وآل العبادي والقملي.

نقيل الفرضة

والجوف اليوم اسم محافظة تقع شمال شرق محافظة صنعاء وتبعد عنها حوالي 143 كيلو متر تقريبا , وربطت مدينة الحزم مركز محافظة الجوف بطريق معبد يتفرع في أسفل نقيل الفرضة على الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة صنعاء بمدينة مأرب, وتقدر مساحتها بحوالي 39 ألف كيلو متر مربع , وتتركز الكثافة السكانية في وادى خب والمتون والمطمة والحزم . و تضم أثنى عشر مديرية هي (الحزم وهي مركز المحافظة , والمتون , والغيل , والخلق , والمصلوب , والزاهر , والحميدات ومديرية خب والشعف , وخراب المراشى, والمطمة , وبرط العنان , ورجوزه).

منطقة العبر

وتعتبر مديرية خب والشغف أكبر المديريات حيث تشكل أكثر من نصف مساحة محافظة الجوف , وهي مفتوحة على صنعاء ومارب وصعدة ومنطقة العبر في محافظة حضرموت . كما ان جزء كبير من المديرية يمثل الربع الخالي خاصة منطقة الريان . كما تضم المديرية واديين كبيرين هما وادى خب وطوله 30 كيلومتر ووادي مقعر وطوله 19 كيلو متر.

سجل تاريخي

وهكذا على مسافة لا تتعدي 150 كيلو متر من أرض اليمن ما بين صنعاء والجوف شهدت تلك الأرض سجل تاريخيا لأحداث هامة وقيام حضارة عريقة وابرام اتفاقيات تاريخية وهجوم لغازي ومحتل صد وهزم و معارك داخلية وغيرها من الأحداث والمنجزات والثروات التي لم تكتشف بعد من باطن الجوف وصحراء الربع الخالي والتي سيدونها التاريخ مستقبلا .