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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : سما المصري تفاجئ الجميع من جديد وتستعرض مؤخرتها في المسبح ( شاهد صور صادمة )
نشرت الفنانة المصرية سما المصري صورة بالمايوه أثناء تواجدها في أحد المسابح وعرضت مؤخرتها كالعادة أكثر من وجهها لتكرس مشهد المؤخرة، رغبةً منها في الحصول على أكبر عدد من الإعجابات غير آبهة بشرف أو كرامة٫
ولا يهمها التعليقات القذرة التي تحظى بها بعد نشرها لكل صورة.
جديد اب برس :
أنشأت قناتها الخاصة على اليوتيوب وتروّج لها من خلال الصور المقززة لتحصل على نسب مشاهدة عالية من الباحثين عن مشاهد البورنو٫ وبالتالي تؤمن راتبًا شهريًا لها من نشاطات الدعارة.
هذه الكائن البشع تنشر صورًا لا تليق بالمرأة المصرية الجدعة والمثقفة والتي تتبع العادات والتقاليد، ولا تُحاسب على ما تقدّمه من إثارة وإغراء.
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