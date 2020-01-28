شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حالة رعب وفزع تجتاح العاصمة صنعاء الأن .. انفجار عنيف يخرج السكان من منازلهم ويثير رعب الجميع .. ما الذي يحدث ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هز انفجار عنيف للغاية قبل قليل العاصمة صنعاء دون ان يترافق مع صوت تحليق لطائرات التحالف . وتسبب الانفجار في تحطم نوافذ بعض المنازل في شمال العاصمة صنعاء كما اثار حالة من الفزع في اوساط السكان . --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • مذيعة MBC "لجين عمران" تحول شكلها من عجوز في سن الخمسين إلى فتاة مثيرة بالعشرينات ..شاهدو كيف اصبحت .."فيديو وصور" • الفنانة المصرية غادة عبدالرزاق تقع بالمحضور .. عدسة محترفة تقتحم غرفة نومها وتصطادها وهي بين احضان فنان شهير .. شاهد الفيديو Advertisements • وداعاً لكل المنشطات الجنسية .. ملعقة واحدة يومياً من هذة الوصفة البسيطة تجعلك فحلاً كألثور حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام ..شاهد • فضيحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر .. سما المصري تقتحم معرض القاهرة للكتاب بملابس النوم وتعلق "انا مسخرة أوي والناس تجننت عليا" ..(شاهد الفيديو) • عاجـــل : أمريكا تقلب الأن الطاولة على السعودية وتهدد محمد بن سلمان بكشف معلومة سرية حول مقتل خاشقجي ---------------------------------

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