شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة MBC "لجين عمران" تحول شكلها من عجوز في سن الخمسين إلى فتاة مثيرة بالعشرينات ..شاهدو كيف اصبحت .."فيديو وصور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لجين عمران نشرت فيديو على انستقرام تستعرض فيه شكلها، بعد حصولها على مكياج ناعم من خبيرة التجميل لجين قفاص، فأحدث المقطع ربكة لدى متابعيها الذي أكدوا لها أنها تبدو نسخة من شقيقتها الصغرى أسيل عمران .

وأطلت لجين عمران في الفيديو وهي تتطلع في المرآة من أجل تفقد شكلها بمكياج لجين قفاص، الذي جاء ناعماً من ألوان ترابية على الجفون، وبدت عليها السعادة الكبيرة من النتيجة النهائية التي حصلت عليها لتعلن شكرها الكبير لخبيرة التجميل على معرفتها بتقاسيم وجهها واستطاعتها الخروج في النهاية بهذه الإطلالة الساحرة.

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تفاعل متابعو لجين عمران بشدة مع المقطع الذي نشرته، فجاءت معظم التعليقات تؤكد لها أن ملامحها بهذا المكياج الناعم تبدو نسخة عن شقيقتها أسيل، وأنهم ظنوا في البداية أنها أسيل قبل أن تكشف وجهها كاملاً في الكاميرا.

ومن جانبها، حرصت خبيرة التجميل لجين قفاص على إعلان سعادتها الكبيرة بوضعها المكياج للإعلامية السعودية لجين عمران، فنشرت الفيديو وعلقت عليه قائلة: "رايكم رايييكم، أخيرا مكياجي على الجميلة قلبا وقالبا لجين عمران، تهبل تهبل تهبل اتعب اقوووول انبسطت معاها بشكل متحمسة احط الفاينل لوك ما شاء الله".

كما حرصت لجين عمران على شكر خبيرة التجميل على مجهودها معها فكتبت لها على انستقرام: "انا حبيبتي و سميتي القمر، أنا إلي إنبسطت كثييير بشوفتك و التعرف عليك وجها لوجه عسولة و حبوبة مثل مل توقعت، و عيني عليك بااااااردة ما شاء الله عليك عرفتي لوجهي و ملامحي صح و عشقت مكياجك بجد فنانة و شغلك تحفة و صار نفسي أشوف مكياجك على أسيل".