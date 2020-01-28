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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..اسواء خبر من أمريكا سبب صدمة كبيرة للسعودية والامارات ..لكنه كان نصرا عظيما للقطريين وأمير قطر الشيخ تميم يطير فرحا ( صورة )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير جدا..اسواء خبر من أمريكا سبب صدمة كبيرة للسعودية والامارات ..لكنه كان نصرا عظيما للقطريين وأمير قطر الشيخ تميم يطير فرحا ( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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