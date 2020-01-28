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صنعاء - ياسمين الخيامي - صور صادمة ومرعبة صعقت كل رجال الامن في منطقة مكة المكرمة..والذهول يصيب كل المغتربين من هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا ( شاهد 4 صورة صادمة )

مفاجأة صادمة عثرت عليه الشرطة السعودية في مكة المكرمة فيما اصاب الذهول كل من شاهد الصور من ابناء الممكلة والمقيمين . وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على مُقيمين اثنين بحوزتهما 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وخطير جدا..اسواء خبر من أمريكا سبب صدمة كبيرة للسعودية والامارات ..لكنه كان نصرا عظيما للقطريين وأمير قطر الشيخ تميم يطير فرحا ( صورة ) صور صادمة ومرعبة صعقت كل رجال الامن في منطقة مكة المكرمة..والذهول يصيب كل المغتربين من هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا ( شاهد 4 صورة صادمة ) ليست قطر..دولة خليجية تثير جنون الشعب المصري وتصعق السيسي وتصف الجيش المصري وقياداته بالمرتزقة وعبيد الدينار ويطيعون حتى الشيطان للحصول على المال ورد للتو..السعودية تباغت الجميع وتتخلى عن الرئيس هادي وتعلن رسميا دعوة الحوثيين الى الحوار معها في المملكة ( تفاصيل خطيرة نشرتها قبل قليل وكالة انباء دولية ) Advertisements عاجل وفي غاية الخطورة..الشرعية تصعق دول التحالف وتصدم كل القادة العسكريين والمقاتلين في جبهات نهم ومأرب والجوف وتعترف رسميا بالهزيمة أمام قوات الحوثيين ورد للتو.. محمد بن زايد يجن جنونه بعد تلقيه هذا الخبر الصادم والغير متوقع من بريطانيا .. شاهد (فيديو) عاجل:شاهد فيديو يكشف استهداف ولي العهد السعودي.. والتلفزيون الرسمي السعودي يحدد المكان الذي يختبي فيه الفاعلون بعد جريكمتهم الشنيعة (فيديو صادم ) وردنا قبل قليل ..الشيخ سلطان العرادة يباغت الحوثيين برد عاجل ومزلزل بعد حديثهم عن اسقاط مارب ووضعها تحت سيطرتهم ( شاهد الصورة التي ارعبت الحوثيين ) وتفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مُقيمين اثنين أحدهما من الجنسية الهندية, والآخر من الجنسية الصومالية, وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهما في جرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمين معملاً لهذا الغرض. وأفاد الغامدي؛ بأنه ضُبط بحوزتهما عدد 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم، ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية، ورخص قيادة، إضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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