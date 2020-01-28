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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قطر..دولة خليجية تثير جنون الشعب المصري وتصعق السيسي وتصف الجيش المصري وقياداته بالمرتزقة وعبيد الدينار ويطيعون حتى الشيطان للحصول على المال



أثار تهديد أكاديمي إماراتي ومستشار بن زايد، بإرسال الجيش المصري إلى ليبيا، في حال فشل اللواء المتقاعد خليفة حتفر باقتحام طرابلس، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعيواعتبره مصريون وعرب، إهانة للجيش المصري ، باعتبار التهديد الإماراتي، يتعامل مع الجيش المصري كمليشيات مسلحة تخدم الأجندات الإماراتية.

وكتب الكاتب الإماراتي عبدالخالق عبدالله في تغريدة بموقع "تويتر": "إذا لم يتمكن الجيش_الوطني_الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا، فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وإنهاء معاناة سكانها وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية".

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التغريدة أثارت غضبا واسعا بين النشطاء المصريين الذين اعتبروها إهانة للجيش المصري، فيما نظر إليها النشطاء الليبيون باعتبارها تقليلا من قدرات قوات الوفاق الوطني.

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النشطاء العرب من دول أخرى شاركوا بغضبهم أيضا، خاصة نشطاء اليمن الذين وجهوا اللائمة إلى الإمارات، بسبب دورها في حرب اليمن، مؤكدين أن الإمارات تقوم بالتدخل في أغلب البلدان العربية من اليمن إلى مصر وليبيا والسودان.



العديد من النشطاء سخروا من التغريدة كذلك، متسائلين: لماذا لا ترسل الإمارات جيشها من المرتزقة إلى ليبيا؟ هل لن يستطيع إنهاء المعركة في نصف ساعة؟ ولماذا يتكلم المستشار الإماراتي نيابة عن الجيش المصري؟



آخرون اعتبروا أن هذه التغريدة هي إقرار من المستشار الإماراتي باختراق الجيش المصري، ومعاملتهم له وكأنه يعمل في شركة خدمات يتحرك لمن يدفع أكثر، أو كأنه كتيبة تابعة للإمارات.

نشطاء مصريون أعربوا عن حزنهم لتلك التغريدة، وطالبوا بأن يتحرك الجيش المصري أجل، لكن إلى الإمارات، أو يخرج ببيان استنكاري لذلك التصريح كأضعف الإيمان، وفق النشطاء.

عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد إمارة #أبوظبي المارقة يتحدث عن #الجيش_المصري وكأنه كتيبة تابعة لإمارة المؤامرات يأتمر بأمر عيال زايد !!!

إلى هذا الحد وصلنا؟!

— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) January 27, 2020

ولماذا الجيش المصري!!!! بأي حق تتحدث عن جيش بلدنا!! الأجدر بك ان تتحدث عن جيشكم الذي يقول عنه الامريكان انه جيش اسبرطة الجديدة، اذا كانت طرابلس تهمك فإذهب لتحريرها بنفسك و ليس بدماء ابناء مصر

— Mohamed (@Mohamed19759120) January 26, 2020

عزيزي المقاتل المصري:

هل رخص الجيش المصري إلى الحد الذي أصبح معه كل سفيه يحدد مساحات دوره ومواعيد تدخله العسكري في ليبيا؟

هل تدنت العسكرية المصرية إلى درجة تلقيها الأوامر من حاشية حاكم أبو ظبي؟

— wael kandil (@waiel65) January 27, 2020

انت اماراتي تكلم عن جيش بلادك فقط إذا أراد الدخول فأنتم احرار لاتتحدث نيابة عن الغير

— Ahmad Alazab? (@desertsurvayor) January 26, 2020

في تاريخ الجيش المصري لم ينتصر في اي معركة وهزم عام 48 و 56 و 67 وحتى في ال 73 سيناء مقابل السلام.

السيسي يعرف حجمه ويعلم أن ليبيا مقبرة الغزاة.

بيع الخضراوات في الشوارع هو حجم الجيش المصري. pic.twitter.com/cn1Am7vAt1

— تميم بن خالد (@TamimBinKhalid) January 26, 2020

دكتور عبد الله أتفهم شعورك بالحسرة على عربات التايغر ومسيراتweing luongالتي كلفت خزينة ابوظبي مليارات،لكن هل تعلم أن الجيش المصري أيضا خسر الكثير من جنوده وعتاده هو الآخر والنتيجة كما ترىخيبات متتالية ثم إن السواديين أيضا لم يعد من الممكن أن يسكتوا على ترحيل أبناءهم إلى ليبيا??

— موسى تيهوساي Mussa Tehusai (@ALTEHOSAI122) January 26, 2020

هذا اعتراف منك بان الجيش المصري مخترق منكم ويتبع تعليمات #ابوظبي

— محسن اليزيدي (@mohsinQtr) January 26, 2020

عليكم غضب الله

ما اكتفيتوا بتسليم صنعاء للحوثي وعدن للانتقالي الان طرابلس تريدوا تسليمها للانقلابي والمجرم حفتر

— عبدالسلام وافي ?????? ???????????? ???????? (@a3wafi) January 26, 2020

تمهيد من الامارات وصبيانها بإن الجيش المصري هيتدخل عسكريًا في ليبيا بشكل أوسع وأشمل وبنفسه pic.twitter.com/uON0nW8P9m

— Dina ?????? دينا (@Dina_2096) January 26, 2020

انا لا اؤيد تركيا ضد بلدي لانه قرارات النظام في مصر ليست بالضرورة في مصلحة بلدي

انا بسأل سؤال منطقي عن قبول التدخل من قبل طرف ورفضه من طرف آخر واستهجن فكرة ان اماراتي يدعو لتدخل الجيش المصري في ليبيا بهذه الطريقة

— Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) January 27, 2020

لما يوصل بمصر الحال

إن مستشار ولي عهد الإمارات

يهدد بإرسال الجيش المصري إلى ليبيا

إذا فشلت قوات حفتر في اقتحام طرابلس

و العجيب بقي

إن مفيش مسئول طلع يرد عليه

طبعا

هو الواحد مننا طول

ما بيتحط قدامه الشاي و الكيك

هيعرف يرفع عينه أو حتي ينطق بكلمة pic.twitter.com/URQEGPuRXZ

— Amir Masr (@AmirMasr3) January 27, 2020