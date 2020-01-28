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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..السعودية تباغت الجميع وتتخلى عن الرئيس هادي وتعلن رسميا دعوة الحوثيين الى الحوار معها في المملكة ( تفاصيل خطيرة نشرتها قبل قليل وكالة انباء دولية )

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