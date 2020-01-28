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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. محمد بن زايد يجن جنونه بعد تلقيه هذا الخبر الصادم والغير متوقع من بريطانيا .. شاهد (فيديو)

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصوراأظهر مجسم ساخر من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، صوره على هيئة شيطان. ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع المجسم في دولة أوربية قيل إنها بريطانيا وتحديدا في لندن لمحمد بن زايد، الذي شبهه بالشيطان ذو القرون كنوع من التعبير عن الرفض لسياسات الإمارات الدموية بالمنطقة وخاصة في اليمن. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وخطير جدا..اسواء خبر من أمريكا سبب صدمة كبيرة للسعودية والامارات ..لكنه كان نصرا عظيما للقطريين وأمير قطر الشيخ تميم يطير فرحا ( صورة ) صور صادمة ومرعبة صعقت كل رجال الامن في منطقة مكة المكرمة..والذهول يصيب كل المغتربين من هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا ( شاهد 4 صورة صادمة ) ليست قطر..دولة خليجية تثير جنون الشعب المصري وتصعق السيسي وتصف الجيش المصري وقياداته بالمرتزقة وعبيد الدينار ويطيعون حتى الشيطان للحصول على المال ورد للتو..السعودية تباغت الجميع وتتخلى عن الرئيس هادي وتعلن رسميا دعوة الحوثيين الى الحوار معها في المملكة ( تفاصيل خطيرة نشرتها قبل قليل وكالة انباء دولية ) Advertisements عاجل وفي غاية الخطورة..الشرعية تصعق دول التحالف وتصدم كل القادة العسكريين والمقاتلين في جبهات نهم ومأرب والجوف وتعترف رسميا بالهزيمة أمام قوات الحوثيين ورد للتو.. محمد بن زايد يجن جنونه بعد تلقيه هذا الخبر الصادم والغير متوقع من بريطانيا .. شاهد (فيديو) عاجل:شاهد فيديو يكشف استهداف ولي العهد السعودي.. والتلفزيون الرسمي السعودي يحدد المكان الذي يختبي فيه الفاعلون بعد جريكمتهم الشنيعة (فيديو صادم ) وردنا قبل قليل ..الشيخ سلطان العرادة يباغت الحوثيين برد عاجل ومزلزل بعد حديثهم عن اسقاط مارب ووضعها تحت سيطرتهم ( شاهد الصورة التي ارعبت الحوثيين ) ما أظهر المقطع عددا من المتظاهرين في الساحة بجانب المجسم يحملون لافتات منددة بسياسات الإمارات ومحمد بن زايد. يشار إلى أن الرئيس الإماراتي الذي يحكم البلاد منذ 15 عاماً، يغيب عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ تعرُّضه لوعكة صحية ألمَّت به، في يناير 2014، حسب الإعلان الرسمي. ويؤكد الظهور النادر لخليفة بن زايد، الذي كان آخره في مايو الماضي (خلال شهر رمضان المبارك)، حقيقة أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد (شقيق خليفة)، هو الممسك فعلياً بزمام الأمور، وأنه صاحب كل القرارات التي تصدر باسم شقيقه، فضلاً عن أنه هو من يقوم بكل الجولات الرسمية، ويستقبل كل الضيوف الرسميين الذين يزورون الإمارات، ويُجري المباحثات كافة على كل الأصعدة. وتدفع أجندة دولة الإمارات وسياسات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بالمنطقة إلى تدهور في العلاقات التي تجمع الاتحاد الفيدرالي الهش المكون من مجموعة من المدن بالإمارات العربية المتحدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.