لحج.. نجاة إمام مسجد الفيوش من محاولة اغتيال

نجا إمام مسجد الفيوش الشيخ ياسر العطوي من محاولة اغتيال، كانت تستهدفه بمديرية تبن في محافظة لحج، جنوبي اليمن.



وقال مصدر أمني، إن مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية إلى المسجد، حيث كان يتواجد الإمام ياسر العطوي، ونجا منها الشيخ بعد انفجار القنبلة بحاجز خارجي للمسجد، دون خسائر.



وتعرض المئات من الخطباء والأئمة لعمليات اغتيال في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الامارات وسجلت معظمها ضد مجهول، فيما اتهمت تقارير حقوقية قيادات في الانتقالي الجنوبي بالوقوف خلف تلك العمليات.





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