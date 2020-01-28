جريمة قتل بشعة تهز السعودية وتثير رعب محمد بن سلمان .. ومفاجأة بشأن هوية القتيل

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عدن - ياسمين التهامي - أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مقابلة مع شبكة "cnn" الأمريكية، والتي كشف فيها عن ما حدث بالمملكة جراء جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية بإسطنبول.

ووصف "فرحان" ما حدث لـ"خاشقجي" بـ"الجريمة الفظيعة" التي هزت المملكة وكان لها "تأثير عميق" على جميع السعوديين.

وقال الوزير السعودي إن "المملكة أوضحت بصورة جلية أن عليها مسؤولية تحميل المسؤولين عن هذه الجريمة، المسؤولية الكاملة".

وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، غضبا على مستوى العالم، وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور على الرغم من أن ولي العهد أشار في سبتمبر، إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة، قائلا إنها وقعت "وأنا في موقع السلطة".

وصدرت في السعودية، الشهر الماضي، أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، فيما رفضت تركيا هذه الأحكام خاصة بعد تبرئة سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي.



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