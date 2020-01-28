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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تعتدي على منزل مواطن وتحرقه في إب وقيادي يعتدي على عمال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
إب - الخليج 365
اعتدى مسلحون من مليشيا الحوثي على منزل مواطن بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية يتعرض لها أبناء المحافظة من قبل المليشيا الإنقلابية.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اعتدت على بيت وأرضية الدكتور "بشير العواضي" ونهبت محتوياتها في منطقة "عيقرة" غرب محافظة إب.
وأضافت المصادر أن المليشيا الحوثية وعبر عصاباتها المسلحة لم تكتفِ بنهب البيت والإعتداء عليه بل قامت بحرق المنزل بصورة تؤكد همجية ونازية المليشيا.
وفي موضوع ثانِ تعرض عدد من العمال في شارع الدائري الغربي أمام مركز "ضمران" التجاري للإعتداء من قبل قيادي حوثي والذي بعد اعتدائه على العمال استدعى طقم حوثي لإختطافهم والزج بهم في سجون المليشيا بإدارة الأمن.
وفي موضوع آخر منح مكتب أشغال محافظة إب الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية، منح أحد النافذين تصريح للبناء في أرضية مجوزة لبناء مدرسة في منطقة حراثة جنوب غرب مدينة إب.
وفي مديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب اعتدى نافذون على أرضية المواطن محمد أحمد قائد الجبري بقرية "الشخص" بدعم من قبل مشائخ ونافذين موالين للمليشيا الإنقلابية.
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