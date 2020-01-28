شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘صورة جديدة’’ لتركي آل الشيخ بعد إجراء عملية جراحية في نيويورك.. شاهد كيف أصبح والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة صورة له مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعد إجراء عملية جراحية ناجحة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “طعيمة” في تعليقه علي الصورة التي ظهر بها مع تركي آل الشيخ : “ألف سلامة عليك يا معالي المستشار وربنا يقومك بالسلامة لكل حبايبك وشكرا على كل حاجة” .

وأجرى تركي أل الشيخ عملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، ومن المقرر أن يجري تركي آل الشيخ عملية جراحية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة .

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‘‘صورة جديدة’’ لتركي آل الشيخ بعد إجراء عملية جراحية في نيويورك.. شاهد كيف أصبح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.