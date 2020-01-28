الحوثيون يقصفون أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الايرانية في اليمن الأحياء السكنية شمال مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية.

Advertisements وقال مصدر محلي في التحيتا، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية شمال المدينة بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف B10 بشكل هجمي. وأضاف المصدر أن القصف المدفعي لمليشيات الحوثي سبب حالة من الخوف والهلع لدى السكان في المديرية. يشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار باستهداف وقصف الأحياء السكنية وسقط جرائها آلاف الشهداء والجرحى ودمرت المئات من منازل المواطنين منذ إنطلاق الهدنة الأممية.

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