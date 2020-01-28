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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى في كمين نصبه الجيش للميليشيات غرب الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش، وغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفتهم في مواقع متفرقة بمحافظة الجوف.
وذكر موقع وزارة الدفاع سبتمبرنت، أن قوات الجيش نصبت كمين محكم لمجموعة من عناصر المليشيا، بعد أن استدرجتها إلى إحدى الشعاب الواقعة قرب جبال الساقية، المطلة على مديرية الغيل غربي المحافظة.
واستهدفت قوات الجيش المجموعة الحوثية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
في السياق قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للمليشيا الحوثية في مناطق المواجهات في الجبهة ، فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع لها في الجبهة ذاتها.
إلى ذلك استهدفت مقاتلات التحالف، فجر اليوم، تعزيزات للمليشيا الحوثي في جبهة العقبة شمالي شرق المحافظة، مما أسفر عن تدمير عربتين تابعة للمليشيا ومصرع وجرح كل من كان على متنهما.
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