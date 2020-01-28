لملس يطمئن على أحوال أسرة الشهيد سعيد تاجرة القميشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

التقى امين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالعاصمة عدن، الاخ أحمد تاجرة شقيق الشهيد سعيد تاجرة القميشي، الذي اغتالته الايادي الآثمة بدم بارد أثناء مشاركته في تظاهرة شعبية سلمية رافضة لبقاء مليشيات الإخوان المسلمين القادمة من مأرب والمحافظات الشمالية في محافظة شبوة.

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وفي اللقاء، الذي حضره، لطفي شطارة، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، نائب رئيس الجمعية الوطنية لشؤون الرقابة والتفتيش المالي، أطمأن الأمين العام على أحوال أسرة الشهيد، مشيدا بمناقبه والأدوار النضالية التي اجترحها ومبادئه التي لم يحد عنها طوال فترة حياته.

وأكد لملس على أن دماء الشهداء لن تضيع هدرا، وأن المجلس الانتقالي يضع نصب عينيه الهدف الأسمى الذي ضحى من أجله الشهداء بأرواحهم وأغلى مايملكون ألا وهو استعادة دولتهم كاملة السيادة وبناء دولة النظام والقانون.

من جانبه ثمن شقيق الشهيد القميشي اهتمام المجلس بأسرة الشهيد وتفقد أحوالهم مؤكدا أن الجنوب هو أغلى من كل نفس ومال وأنه يستحق أن يُبذل في سبيله الغالي والنفيس.