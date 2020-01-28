شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبر برنامج "فجر مصر".. كشك يتحدث عن "عبد الله البردوني” أحد أهم الأدباء باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 الشحات غريب تحدث محمد كشك في حلقة جديدة من برنامج فجر مصر عن الشاعر والناقد الأدبي "عبد الله البردوني”، والتي تناولت مؤلفاته تاريخ الشعر القديم والحديث في اليمن ومواضيع سياسية متعلقة ببلده أبرزها الصراع بين النظام الجمهوري والملكي الذي أطيح به في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962.

Advertisements وقال كشك عبر حلقة جديدة من برنامج "فجر مصر" بأن قصائده كانت ذات طابع يتمتع بالرومانسية القومية والميل إلى السخرية والرثاء. وأضاف بأن البردوني اجتمع عليه كل أهل اليمن فقد أحبوه، فقد كان شعره يتمتع بعدم العصبية ويتميز بأنه يجب بلده وأن يعلو قيمة وطنة وكأنها عشيقته وحبيبته، فقد ألف 12 ديوان، أهم دواوينه من أرض بلقيس، ومدينة الغد والسفر إلى الأيام الخضر، وكائنات الشرق، وجواب العصور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبر برنامج "فجر مصر".. كشك يتحدث عن "عبد الله البردوني” أحد أهم الأدباء باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.