الرئيس هادي لقائد القيادة المركزية الأمريكية : من مصلحة الجميع وقف المد الإيراني في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365 - وكالات

بحث رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال كينيث ماكينزي وبحضور السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر كينزل التدخلات الإيرانية، ودعمها للميليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيّرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الحوثية.



وتطرق اللقاء إلى بحث ما تمثله هذه التدخلات من تهديدات لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستخدام تلك الأسلحة لتهديد خطوط الملاحة الدولية.

Advertisements

وفي اللقاء، نوه رئيس الجمهورية، بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين في اطار مكافحة الإرهاب والتوسع الإيراني وادواتها في المنطقة .. مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي صعدت بتوجيهات إيرانية كردة فعل لمقتل قاسم سليماني باستهدافها مسجداً في مارب خلف نحو 115شهيداً من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية.

وقال رئيس الجمهورية "من مصلحة الجميع وقف المد الإيراني في المنطقة باعتباره يشكل تهديد للمنطقة والعالم وهذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً من خلال سعي ايران للسيطرة والتحكم بالملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب" .

من جانبه قال الجنرال ماكينزي ان العلاقات التي تجمع البلدين غاية في الأهمية ولقاءنا اليوم يأتي تأكيدا ودعماً لذلك التعاون وتوطيد العلاقات، مقدم تعازيه لفخامة الرئيس بضحايا الاعتداء الحوثي على مسجد مارب مؤكداً دعم بلادة لليمن وشرعية فخامة الرئيس لمواجهة دعم ايران لتلك المليشيات واذرعها الإرهابية في المنطقة مؤكداً على تعزيز التعاون والعمل معاً في خط مشترك لمواجهة تلك التحديات والقضاء عليها.. لافتاً الى أهمية تفعيل دور خفر السواحل اليمنية افي مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات الانقلابية.