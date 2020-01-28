الجيش الوطني يحرر مواقع إستراتيجية جديدة غرب تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع جديدة، اليوم الثلاثاء، في جبهة الضباب غربي مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.



وذكر موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع، أن قوات الجيش حررت مواقع تباب “الذياب”، و”المضيض”، و”الراعي”، و”الذروه”، و”الزاهر”، في جبهة الضباب.

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وبسيطرة قوات الجيش على هذه المواقع، فانه يتمكن من السيطرة النارية على عدد من مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة، في الجبهة، منها تبتي “السوداء”، و”الخلوة”.

وبحسب الموقع فقد اوقت المواجهات قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير أليات قتالية تابعة لها.

وكانت قوات الجيش، حررت أمس الإثنين، عدد من المواقع في وادي حذران غربي المدينة ذاتها، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في تلك المواقع.

في السياق لقي القيادي في المليشيا الحوثية، المدعو أبو تراب مصرعه مع ستة من مرافقيه، بقصف مدفعي لقوات الجيش استهدفهم في محيط جبل هان غربي المدينة