شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : القنوات السعودية الرسمية تقطع كل برامجها وتنشر تقرير عن عملية استهداف فاشلة لــ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ..وهذه الدول ومنها قطر وراء العملية "فيديو وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 07:45 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشرت القناة السعودية الرسمية تقريرا بشأن الحملات التي تستهدف المملكة وخصوصا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وآخرها قضية اختراق هاتف رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون. أقرأ أيضا : Advertisements اخر ..مستجدات معركة نهم , الجيش الوطني يجتاح معسكر فرضة نهم ويقترب من نقيل بن غيلان "تفاصيل ساخنة واحصائية اولية بالقتلى واسرى والمواقع "ِ وردنا الآن : اللواء سلطان العرادة يعلنها صراحة هذا هو موقف الملك سلمان من تحرير صنعاء , والجيش الوطني ورجال القبائل اصبحت جاهزة للزحف نحو صنعاء ,خلاص طفح الكيل ! عاااجل : اخر..المستجدات , وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي ,يعلن رسميا ,انطلاق معركة الحسم في جميع الجبهات ضد مليشيا الحوثي

وهاجمت القناة في تقريرها "الصغار العابثين والماكينة القطرية والدعاية الإيرانية والسموم التركية واليسار في الغرب الأمريكي"، مضيفة أن "جميعهم في جزيرة يختبئون خلف جريدة يتقنعون ولا يتغيرون في عدائهم وحملاتهم ضد السعودية العظمى وقادتها".

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