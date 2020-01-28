شكرا لقرائتكم خبر عن اخر ..مستجدات معركة نهم , الجيش الوطني يجتاح معسكر فرضة نهم ويقترب من نقيل بن غيلان "تفاصيل ساخنة واحصائية اولية بالقتلى واسرى والمواقع "ِ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 08:44 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

سيطرت قوات الجيش الوطني، على سبعة جبال استراتيجية، في عملياتها العسكرية التي تخوضها ضد المليشيات الحوثية للأسبوع الثاني، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

أقرأ أيضا :

وردنا الآن : اللواء سلطان العرادة يعلنها صراحة هذا هو موقف الملك سلمان من تحرير صنعاء , والجيش الوطني ورجال القبائل اصبحت جاهزة للزحف نحو صنعاء ,خلاص طفح الكيل !!



وحققت قوات الجيش تقدمات كبيرة في ميمنة ومسيرة جبهة نهم، وسيطرت على معسكر فرضة نهم، وتقدمت إلى سلاسل جبلية في عمق مديرية نهم، بعد معارك ضارية أسفرت عن مقتل عدد من الحوثيين، وأسر أكثر من 15 عنصراً.

Advertisements



وأحكمت قوات الجيش سيطرتها، على جبال صلب، والجماجم، ونجدة العتق، ووادي فاطمة، والكسارة، وجبال الاذان والمنصاع.



وتحولت معارك نهم إلى مصيدة للمليشيات الحوثية التي حاولت تحقيق اختراق في خط المواجهة الأول مع الجيش الوطني في نهم والجوف، بالتزامن مع شنها هجمات على جبهات صرواح مأرب والبيضاء، وسط البلاد.

وكانت المليشيات مساء أمس، قامت بإعتقال العشرات من عناصرها في صنعاء، لرفضهم المشاركة في المعارك الدائرة بجبهة نهم، وقصفت مخيم للنازحين في منطقة الخانق، يتواجد به نحو 1500 أسرة.



ودانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية،استهداف المليشيات للمخيم، ووجهت نداء إنسانياً إلى المنظمات الإنسانية للتدخل السريع لإغاثة النازحين.

