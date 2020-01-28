شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : اخر..المستجدات , وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي ,يعلن رسميا ,انطلاق معركة الحسم في جميع الجبهات ضد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 08:03 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قام وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي زيارة تفقدية الى خطوط الامامية لجبهات القتال في نهم والجوف للاطلاع على مسار المعارك الذي يخوضها قوات الجيش اليمني ضد مليشيات الحوثي .

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واعلن وزير الدفاع خلال زيارته اليوم الثلاثاء الذي رافقه قائد قوات التحالف في مأرب وعددا من قادة الجيش انطلاق معركة الحسم لاستعادة المواقع الذي خسرها الجيش في الجوف ونهم خلال الايام الماضية.



ميدانيا اكدت مصادر عسكرية عن تمكن قوات الجيش الوطني من استعادة مفرق الجوف من سيطرة الحوثيين كما تكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وفي جبهة نهم لقي 19 من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم وإصابة آخرين خلال مواجهات عنيفة شهدتها الجبال المحاذية لجبال يام شمالي نهم تزامنا مع قصف مدفعي وغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات ومواقع للمليشيات.

الى ذلك أعلن قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن محمد الحبيشي عن عملية عسكرية خاطفة استعادت خلالها القوات الحكومية مناطق سيطرت عليها مليشيات الحوثي في الجوف.

وأشار إلى أن القوات الحكومية وبضربة خاطفة بسطت سيطرتها على مفرق الجوف وموقعي الصفراء وبراقش وسقوط ضحايا من الطرفين.

وأكد أن "المعارك في صرواح وهيلان مستمرة لكنها تراوح مكانها".

وتشهد جبهات القتال على امتداد طول جبهة نهم حتي الجوف معارك ضارية بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثيين.

