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مليشيا الحوثي تنشر صورا لمواقع الجيش الوطني وهي خالية الوفاض من أي تواجد للجنود

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 07:19 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

 بثت ميلشيا الحوثي تسجيلا مرئيا يظهر سيطرتها على اجزاء واسعة من جبهة نهم.

ويظهر في التسجيلات المرئية التي بثتها المليشيات أمس ،  صورا لمواقع الجيش الوطني وهي خالية الوفاض من  أي تواجد.
وفي تسجيل آخر بثته المليشيات يظهر القيادي في الجماعة ابو علي الحاكم وهو وسط منطقة مفرق الجوف.

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وتظهر هذه التسجيلات تقدما حقيقيا لميليشيا الحوثي بهذه المناطق.

 

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