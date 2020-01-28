شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تنشر صورا لمواقع الجيش الوطني وهي خالية الوفاض من أي تواجد للجنود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 07:19 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

بثت ميلشيا الحوثي تسجيلا مرئيا يظهر سيطرتها على اجزاء واسعة من جبهة نهم. ويظهر في التسجيلات المرئية التي بثتها المليشيات أمس ، صورا لمواقع الجيش الوطني وهي خالية الوفاض من أي تواجد.

وفي تسجيل آخر بثته المليشيات يظهر القيادي في الجماعة ابو علي الحاكم وهو وسط منطقة مفرق الجوف. Advertisements وتظهر هذه التسجيلات تقدما حقيقيا لميليشيا الحوثي بهذه المناطق.

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