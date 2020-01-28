شكرا لمتابعة خبر عن وردنا قبل قليل ..الشيخ سلطان العرادة يباغت الحوثيين برد عاجل ومزلزل بعد حديثهم عن اسقاط مارب ووضعها تحت سيطرتهم ( شاهد الصورة التي ارعبت الحوثيين ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل ..الشيخ سلطان العرادة يباغت الحوثيين برد عاجل ومزلزل بعد حديثهم عن اسقاط مارب ووضعها تحت سيطرتهم ( شاهد الصورة التي ارعبت الحوثيين )

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