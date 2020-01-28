قتل أربعة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون في مواجهات مسلحة، شهدتها محافظة إب، وسط اليمن، إثر خلافات أسرية نشبت بين أسرتين شمال المدينة.
وقالت مصادر" يمن شباب نت"، إن خلافات نشبت بين أسرتي "الربوعي" و"السنحاني" على ممر في قرية "الشرنمه" بمديرية ريف إب، تطورت إلى تبادل إطلاق النار ومقتل وإصابة سبعة مواطنين.
المصادر أكدت مقتل "عادل ومعاذ الربوعي وابن عمهم ابراهيم ، وأصيب شخص آخر يُدعى "بن نعمان" و2 آخرين برصاص"أمين السنحاني" الذي تقول بعض المعلومات ـ لم يتم التأكد منها ـ أنه قتل في وقت لاحق.
وأشارت المصادر أن المواجهات مستمرة منذ ساعات وتم تبادل إطلاق النار لمنازل الأسرتين وتعرض بعضها للحرق.
وتشهد محافظة إب، الخاضعة للحوثيين، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح في ظل احتكام المواطنين للسلاح بديلاً عن أجهزة القضاء والأمن المغيبين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة سبعة أشخاص في اشتباكات أسرية بريف إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.