أمين رئاسة الإنتقالي يناقش مستجدات الأوضاع في مديرية لودر بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، مع قيادات أمنية ومحلية في مديرية لودر بمحافظة أبين، مستجدات الأوضاع بالمديرية على مختلف الأصعدة .



وضم عباس ناصر علوي السقاف، رئيس القيادة المحلية في مديرية لودر بمحافظة أبين، والقائد عبدالله عمر الدماني قائد الحزام الامني في في المديرية والشاعر الشعبي المعروف والقيادي في الثورة الجنوبية أبو نسر العوذلي .

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وأطّلع الأمين العام على الجهود التي تبذلها قيادة المجلس الانتقالي والهيئة التنفيذية في مديرية لودر من خلال تبنيها لعدد من الفعاليات والأنشطة، وما وصلت إليه عملية البناء المؤسسي والتوسعة في قوام القيادة المحلية، وإنشاء القيادات المحلية في المراكز، بالإضافة إلى استعراض أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل القيادة المحلية.

كما استمع الأمين العام من قائد الحزام الأمني في المديرية القائد عبدالله الدماني، الى الجهود التي تبذلها قيادة الحزام في تثبيت وفرض دعائم الأمن والاستقرار في المديرية بدعم وإسناد من الحاضنة الشعبية.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تبذلها القيادة المحلية وقيادة الحزام الامني في مديرية لودر، مؤكدا أن المجلس الانتقالي سيعمل على تذليل كل المعوقات أمامها في المرحلة القادمة.

وثمن الأمين العام الدور الذي تضطلع به مديرية لودر وأهلها وقبائلها في الدفاع عن قضيتهم وهويتهم الوطنية الجنوبية قائلا :"كانت لودر ولاتزال معدن للرجال وأرض الأبطال منذ ثورة 14 أكتوبر وحتى الآن، ولطالما تصدرت المشهد في كل المراحل الكفاحية والنضالية"، محييا صمود الرجال في الجبهات والثكنات والسهر على أمن واستقرار هذه المديرية الباسلة.

من جانبهم أكد السقاف والدماني والعوذلي، أن مديرية لودر وقيادتها المحلية وحزامها الأمني سيظلان على العهد في الدفاع عن أرض الجنوب وماتحقق للجنوبيين من إنجازات بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الحكيمة.