الخبجي للمبعوث السويدي : يجب تنفيذ إتفاق الرياض دون إجتزاء أو إنتقائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الدكتور، ناصر الخبجي، على ضرورة تنفيذ إتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي دون إجتزاء أو إنتقائية .

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وأشار خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص لمملكة السويد إلى اليمن، بيتر سيمينبي، إلى أن هناك العديد من الترتيبات السياسية المتعثر تنفيذها في بنود اتفاق الرياض، مشيراً إلى إنه لا ينبغي حصر الاتفاق في جزئية انتقائية .

وشدد على ضرورة عودة القوات القادمة من مأرب والجوف إلى معسكراتها، وعلى ضرورة إعادة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني في أبين لممارسة مهامهما وأدوارهما في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.

الدكتور ناصر الخبجي الذي يرأس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، أشاد بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها الفاعلة لتنفيذ اتفاق الرياض وتنمية وإعمار المحافظات المحررة ودعم الاقتصاد الوطني والدعم والاسناد العسكري والتنموي في كافة المجالات.

ومن جانبه عبّر مبعوث مملكة السويد عن سعادته للقاء قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وحثّ على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره خطوة أولى على طريق الوصول إلى مفاوضات العملية السياسية الشاملة.