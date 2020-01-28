عدن .. باصهيب يناقش مع المنظمات الدولية تدخلاتها في قطاع المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365 - وكالات

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير التنفيذي لمنظمة زوا كريس ليكن، ومدير المنظمة في اليمن سيفاس مونجري، تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين وخطة مشاريع المنظمة للعام الجاري 2020م.



وبحسب وكالة سبأ الحكومية، تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة من جانب المنظمة لتنفيذ مشاريعها المختلفة بمجال المياه في محافظات الضالع، ولحج والصبيحة، وشبوة وأبين، بموجب الدراسات المحددة بهدف توفير المياه للمواطنين والتخفيف من معاناتهم جرّاء شحة توفر المياه لهم.

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وأكد الدكتور باصهيب، على أهمية إعداد الدراسات الدقيقة والمناسبة واختيار المواقع في المناطق الأشد أولوية واحتياج عند الشروع في تنفيذ مشاريع المياه .. ودعا المنظمة إلى توسيع نشاطها في تنفيذ مشاريع المياه لتشمل أكبر عدد من محافظات الجمهورية نظراً للحاجة الماسة للمياه لدى المواطنين.

وفي لقاء آخر، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، مع مدير منظمة سيف ذا شيلدرن (رعاية الأطفال) في اليمن اكسافير جوبرت، بحضور مدير المنظمة في عدن موسز كاساجا ومنسق العلاقات الحكومية عمار فارس، مستوى تنفيذ المنظمة لمشاريعها المختلفة بعدد من المجالات والتسهيلات المطلوبة لتذليل أي صعوبات قد تواجه المنظمة، كما وقع باصهيب، على تجديد اتفاقية عمل منظمة سيف ذا شيلدرن.

والتقى نائب الوزير الدكتور نزار باصهيب، مع مديرة منظمة العون المباشر الكويتية في اليمن العسعوسي، وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة العاملة بمجالي الصحة والمياه، ومستوى تدخلات المنظمة بمجال الصحة من خلال تنفيذ المخيمات الجراحية في عدن وعدد من المحافظات، ومجال المياه في محافظتي الضالع والمهرة وحضرموت وغيرها من المحافظات الأخرى.

كما ناقش باصهيب، خلال لقائه مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل لمكافحة الجوع جون كونلف ومدير مكتب المنظمة في عدن جيسون باربر، مشاريع المنظمة بمجال الصحة خلال العام الجاري، وأكد باصهيب، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات للمنظمة من أجل تنفيذ مشاريعها مع ضرورة مراعاة التزام المنظمة بالمعايير المحددة في اتفاقيات المشاريع المقرر تنفيذها بمحافظات الجمهورية