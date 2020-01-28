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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين تشغيل المحول الكهربائي في حقل بئر أحمد المائي بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
عدن - الخليج 365
دشن القائم بأعمال محافظ عدن، أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، بدر معاون، ومعه وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المهندس خليل عبدالملك ، اليوم الثلاثاء، العمل في تشغيل المحول الكهربائي 11/ KV 33 ذات قوة 5 ميجاوات ، بحقل بئر أحمد المائي بمديرية البريقة ، المقدم من منظمة كير العالمية .
وخلال التدشين ، عبر معاون عن سعادته الغامرة من تدشين هذا المشروع الخدمي الهام كونه سيسهم في تشغيل حقل بئر أحمد المائي كاملاً دون إنقطاع وبالتالي زيادة ضخ كميات المياه المنتجة من الحقل إلى مديريات محافظة عدن وإستمرارها دون توقف بعد معاناة طويلة من ضعف وإنقطاع المياه التي لأزمت أهالي عدن منذ عقود من الزمن .
وأشاد القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون ، بالدور المتميز الذي تقدمها منظمة كير العالمية على إستجابتها لإحتياجات ومتطلبات المرافق الخدمية بتنفيذ العديد من المشاريع التي تلامس حياة المواطنين ودورها الفاعل في مساندة جهود السلطة المحلية بالنهوض وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة عدن ، مثمناً - الوقت ذاته - بالجهود الجبارة التي بذلت من قبل المهندسين والفنيين بمؤسستي الكهرباء والمياه في تنفيذ تركيب وتشغيل المحول الكهربائي بحقل بئر أحمد المائي .
حضر التدشين ، القائم بأعمال مدير حقل بئر أحمد المائي المهندس وجدي بامطرف ، ومدير إدارة النقل ومحطات التحويل بالمؤسسة العامة للكهرباء المهندس علي خالد الشرماني .
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