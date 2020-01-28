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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصناعة تبحث مع الأغذية العالمي إمكانية دعم الأفران بالدقيق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
عدن - الخليج 365
بحث وكيل الصناعة والتجارة علي عاطف، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، في عدن أصف علي بوتو، والضابط اللوجستي في مكتب البرنامج بعدن السعيد سرالختم ، آلية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين .
وتطرق اللقاء إلى إمكانية مساهمة البرنامج في دعم إستقرار الأسواق ودعم الافران في محافظة عدن بمادة الدقيق كمرحلة أولى وقبل أن يتم تعميم هذه التجربة على جميع المحافظات ليصل القرص الروتي الى المواطن المستهلك بالوزن والسعر المناسب .
وكانت وزارة الصناعة قد دشنت أمس، حملة ميدانية لفتح الأفران والمخابز التي اغلقت أبوابها في العاصمة عدن، إحتجاجاً على تحديد سعر القرص الروتي بـ20 ريالاً
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