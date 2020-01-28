الصناعة تبحث مع الأغذية العالمي إمكانية دعم الأفران بالدقيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

عدن - الخليج 365

بحث وكيل الصناعة والتجارة علي عاطف، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، في عدن أصف علي بوتو، والضابط اللوجستي في مكتب البرنامج بعدن السعيد سرالختم ، آلية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين .

Advertisements

وتطرق اللقاء إلى إمكانية مساهمة البرنامج في دعم إستقرار الأسواق ودعم الافران في محافظة عدن بمادة الدقيق كمرحلة أولى وقبل أن يتم تعميم هذه التجربة على جميع المحافظات ليصل القرص الروتي الى المواطن المستهلك بالوزن والسعر المناسب .

وكانت وزارة الصناعة قد دشنت أمس، حملة ميدانية لفتح الأفران والمخابز التي اغلقت أبوابها في العاصمة عدن، إحتجاجاً على تحديد سعر القرص الروتي بـ20 ريالاً