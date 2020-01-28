مأرب .. إجتماع موسع يناقش إحتياجات المديريات وسير التنمية فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع موسع عقد اليوم في محافظة مارب لمدراء المديريات برئاسة، اللواء سلطان العرادة، وحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير شرطة المحافظة العميد يحيى حميد، عددا من القضايا الخاصة باحتياجات المديريات وسير التنمية فيها والاحتياجات الملحة في خطط التنمية للعام الجاري 2020م.

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وفي الإجتماع، شدد المحافظ على الدور الفعال للسلطات المحلية بالمديريات وعلى راسها مدراء المديريات في جوانب التنمية والوقوف مع المواطنين والاستماع لهم وتلمس الاحتياجات والاستجابة لها وفق الاولويات والامكانات المتاحة على قاعدة توسيع الشراكة مع المجتمع المحلي في ادارة الشأن العام.

واكد العرادة ان مأرب ستظل متمسكة في خطها الوطني والدفاع عن الجمهورية والدولة ودعم قوات الجيش الوطني حتى استعادة مؤسسات الدولة المخطوفة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

ولفت العرادة الى ان هذه المليشيا هي ليس لديها مشروع وطني وانما تنفذ اجندة ايرانية وقد ظهر للجميع بجلاء عند مقتل قاسم سليماني من قبل الطيران الامريكي حيث حولت العاصمة صنعاء بصوره وصور خامنئي الى مدينة ايرانية.. ووسعت من اعمال تنكيلها باليمنيين انتقاما لمقتل قاسم سليماني والزج بابناء القبائل من الاطفال في محارق الموت في الجبهات لتحقيق نصرا اعلاميا في تبة او موقع.